Mit französischem Charme aber international

Françoise Cactus zieht es in den frühen 80er Jahren aus ihrem Heimatdorf im französischen Burgund in die weite Welt hinaus, sie landet in der Undergroundszene Westberlins. Dort beginnt sie Musik zu machen und lässt ihre französischen Wurzeln nicht außen vor: Ihre erste Band Les Lolitas ist vom Chanson beeinflusst und ihr unverkennbarer Akzent wird zu ihrem Markenzeichen.

Sie begegnet beim Einkaufen ihrem zukünftigen Mitmusiker und Lebensgefährten Brezel Göring und gründet mit ihm das ikonische Duo Stereo Total. Zeit ihres Schaffens veröffentlichen sie 13 Alben mit über 100 Songs auf Deutsch, Französisch, Englisch und sogar auf Japanisch.

Stereotype crashen

Als Schlagzeugerin, Sängerin und Texterin gelingt es Françoise Cactus mit robustem Humor und französischer Unverfrorenheit die von Männern vereinnahmte Musikwelt aufzumischen und Stereotype anzuprangern. So bleibt sie auch nach ihrem Tod im Jahr 2021 ein Role Model für viele Musikerinnen.

Das Lied „Die Frau in der Musik“ von Stereo Total ist eine wunderbare Hommage von Françoise – an Françoise, die heute ihren 60. Geburtstag feiern würde und ist daher unser Song des Tages im Popfilter. Anlässlich ihres Geburtstages erscheint heute im Ventil Verlag außerdem das Buch „Oh Oh Mythomanie“, eine Textsammlung aus dem Nachlass der Musikerin.

Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier hören und abonnieren.