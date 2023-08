Screenshot Musikvideo: Doja Cat „Paint The Town Red“

Popfilter | Doja Cat – Paint The Town Red

Von Bubblegum-Pink zu Blutrot

Seit dem Release ihres neuen Songs „Paint The Town Red“ hat Doja Cat die Cover ihrer vergangenen Releases auf Streamingdiensten rot eingefärbt. Was all das mit Doja Cats Image-Wechsel zu tun hat und wie ihre neue Musik klingt, hört ihr heute im Popfilter.