The Pop Group : Alles, nur kein Pop



The Pop Group hat, anders als es der Name nahelegt, mit Pop nicht so viel zu tun. Stattdessen kommen hier Funk, Jazz, Dub und Punk zusammen. Einer der treibende Köpfe für diese Mischung ist Mark Stewart. Dass der Brite all diese Genres zusammenbringt, hat nicht wenig mit seiner Körpergröße zu tun. Denn er ist ziemlich groß. Schon mit 12 ist er über 1,90m. Und während andere gefühlt noch im Sandkasten sitzen, geht Stewart schon auf Raggae-Partys und in Soul-Clubs. Dazu kommen noch seine Eindrücke aus TV und Radio und fertig ist ein neues Genre: Post-Punk. Und das geht durch die Decke.



When I was still at school, I was on tour with Patti Smith and I had to come back on the ferry with no sleep to write my exams.

Einfluss, wo man hinguckt

The Pop Group gelten neben Bands, wie Gang of Four aus Leeds, als Vorreiter des Post-Punk. Aber schon 1980 trennt sich die Band nach nur zwei Releases. Der Einfluss Stewarts auf seine Heimatstadt Bristol ist aber auch nach der Bandauflösung Anfang der 80er Jahre noch groß. Portishead, Massive Attack, der Rapper Tricky – sie alle kommen aus der Hafenstadt und nennen seine Musik als starken Einfluss. Und selbst mit der Graffiti-Szene, aus der später Banksy kommt, ist Sänger Mark Stewart damals verbandelt. Die hängt in den selben Bars und Clubs ab, wie viele der damals angesagten Musiker:innen. Gehört wird dort vor allem diese neue Musik aus den USA gehört: Hip-Hop. Und den bringt Mark Stewart mit, direkt auf Platten aus New York.

Post-Punk, Trip-Hop, Industrial: an vielen Stellen hatte Mark Stewart seine Finger im Spiel. Jetzt ist er am 21. April 2023 verstorben. In der heutigen Folge vom „Popfilter“ gucken wir nochmal genauer auf sein Wirken und hören die erste Single der Band The Pop Group. Wenn euch das gefällt, dann abonniert den Podcast doch bei der Plattform eures Vertrauens.