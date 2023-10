Edith Piaf

Foto: Bob Henriques / Magnum

Popfilter | Edith Piaf – Non, je ne regrette rien

Die große Kleine

Immer in schwarz trat die zierliche Edith Piaf auf. Und Bühnen-Opulenz brauchte sie auch nie, um ihr Publikum zu verzaubern. An ihrem heutigen 60. Todestag zeigt sich, dass Edith Piaf und ihr gesungener Schmerz immer noch einen Ehrenplatz in der Popkultur verdient haben.