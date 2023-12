Klingt nur halb nach Weihnachten

Die einzigen Weihnachts-Grinche sind Eels eindeutig nicht. Sie schaffen es aber am Besten das Gefühl zu treffen, wenn man sich solche Mühe gibt die kollektive Weihnachtshysterie auch fühlen zu wollen, sich das besinnliche Gefühl aber einfach nicht einstellen will.

Drei Songs haben die Eels ihrer wankelmütigen Beziehung zu Weihnachten mittlerweile gewidmet. Der Neuste „Christmas, Why You Gotta Do Me Like This“ ist vielleicht so etwas wie eine Erlösung: Weihnachten steht einfach nicht so auf dich. Und es ist auch bald wieder vorbei.

