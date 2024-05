Träumerisch und poetisch

„Pick me up and give us wings“ singt Efterklang-Frontmann Casper Clausen im neuen Song „Plant“, eine träumerisch-schöne, poetische Textzeile. Dazu tuckert der Bass, das Schlagzeug spielt einen entspannten Beat, später schwirren Keyboardflächen umher und Clausens Stimme schwebt davon. Einen richtigen Feel-good-Song haben Efterklang da fabriziert.

Seit über 20 Jahren gibt es die Gruppe Efterklang schon. In ihrer Musik verbinden Mads Brauer, Casper Clausen und Rasmus Stolberg auf innovative Weise Elemente von Pop, Indie-Rock, Post-Rock und Elektropop. Von Anfang an spielen Kollaborationen mit anderen Künstler*innen eine zentrale Rolle im Efterklang-Kosmos. Sie nehmen am Kopenhagener Opernfestival und am Berliner PEOPLE Festival teil und veröffentlichen mehrere Dokumentarfilme. 2008 führen sie ihr Album „Parades“ in der Copenhagen Concert Hall zusammen mit dem Danish National Chamber Orchestra auf.

Unbeantwortete Fragen

Für die neuen Songs haben Casper Clausen und seine Mitstreiter wieder eng mit dem Band-Mitbegründer Rune Mølgaar zusammengearbeitet. Der hat die Band 2007 verlassen und sich den Mormonen angeschlossen. Im Laufe der Zeit türmen sich bei ihm aber immer mehr unbeantwortete Fragen auf, was schließlich dazu führt, dass er 2022 die Glaubensgemeinschaft wieder verlässt.

Für Mølgaar ist das Musikmachen mit den anderen drei Bandmitgliedern ein therapeutischer Prozess, bei dem er diese Erfahrungen verarbeiten kann. Der Song „Plant“ hat mit einer seiner Ideen begonnen. Darin geht es laut Casper Clausen um das „sich zeigen“, seine Verletzlichkeit mit der Welt teilen, wie eine Pflanze, die sich zur Sonne dreht. Mit an Bord ist die Sängerin und Cellistin Mabe Fratti aus Guatemala.

