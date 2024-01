Faye Websters letztes Album „I Know I’m Funny haha“ bekommt bald ein kleines Geschwisterchen: „Underdressed at the Symphony“ erscheint am 1. März. Der einzige Feature-Gast auf ihrem Album ist niemand Geringeres als der Rap-Musiker Lil Yachty . Die Beiden sind befreundet, kennen sich noch aus Schulzeiten und glaubt man einem seiner TikToks, hängen die beiden nicht nur zu zweit rum, sondern haben auch noch Tyler, The Creator im Gepäck.