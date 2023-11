Groove und Krach

Mit ihrem eigensinnigen Mix aus Punk, Indie und Disco mischen Gossip die Poplandschaft Anfang der 2000er ordentlich auf. Zunächst machen sie sich als energiegeladenes Garage-Rock-Underground-Phänomen einen Namen. Mit ihrem 2006 erschienen Album „Standing in the Way of Control“ gelingt ihnen dann der Durchbruch als gefeierter Dance-Rock-Act. Für ihr viertes Album „Music for Man“ können sie Produzenten-Legende Rick Rubin gewinnen und landen mit „Heavy Cross“ ihren ersten internationalen Hit.

2012 erscheint noch das Album „A Joyful Noise“, dann ist aber erstmal Schluss. 2016 bestätigt Frontfrau Beth Ditto in einem Interview mit Pitchfork, dass sich Gossip trennen. 2019 kommt die Gruppe zwar nochmal für einige Konzerte zusammen, aber sonst hört man nicht mehr viel Neues. Beth Ditto konzentriert sich in der Zeit auf ihre eigene Musik und ihre Karriere als Modedesignerin.

Gossip melden sich zurück

Jetzt, elf Jahre nach ihrem letzten Album, wollen es Gossip doch nochmal wissen. Eine neue Platte mit dem Namen „Real Power“ ist für den 22. März angekündigt. Auch ein erste neue Single ist inzwischen veröffentlicht. Die hört auf den Namen „Crazy Again“ und ist laut Beth Ditto einfach ein albernes, kleines Liebeslied.

