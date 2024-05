Kreatives Multitalent

Beim gewaltigen kreativen Output von Donald Glover, kann man schonmal den Überblick verlieren. Er ist nicht nur erfolgreicher Schauspieler und spielt etwa im Sitcom-Hit “Community”, der Serie „Mr. and Mrs. Smith“ oder in Blockbustern wie „Spider Man“ und „Star Wars“.

Er ist auch noch Drehbuchautor, Regisseur, Comedian, Producer und natürlich ein mit diversen Grammys ausgezeichneter Musiker. Unter dem Alter Ego Childish Gambino bringt er bis dato vier Alben und noch ein gutes Dutzend Mixtapes und EPs raus.

In den letzten Jahren deutet Glover allerdings immer wieder an, dass er Childish Gambino bald an den Nagel hängen will. Unter Fans wird deswegen schon spekuliert, ob “03.15.2020” vielleicht sein letztes gewesen ist. Diese Sorgen haben sich nun aber erstmal zerstreut. Denn ziemlich überraschend hat Childish Gambino am Montag sein neues Album „Atavista“ veröffentlicht.

Ein neues altes Album

Beim ersten Hördurchgang wird allerdings schon klar, dass „Atavista“ so neu gar nicht ist. Die Platte ist nämlich ein Re-Issue seines letzten Albums und enthält, bis auf zwei neue Song, so ziemlich die gleichen Tracks, wie der Vorgänger.

Warum bringt Childish Gambino ein Album, das gerade mal vier Jahre alt ist, nochmal neu raus? Was hat sich verändert? Und ist das jetzt das Ende seines Rap-Projekts?

