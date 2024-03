Gewinnerin des Abends

Bestes Album, bester Song, beste Künstlerin, beste neue Künstlerin, beste R’n’B-Künstlerin und Songwriterin des Jahres – die Musikerin RAYE gehört zu den großen Gewinner*innen bei den Brit Awards.

Gleich sechs Trophäen steckt sie bei der Preisverleihung am vergangenen Samstag ein, so viel wie noch niemand vor ihr in einem Jahr. Etwa wird ihr Debütalbum „My 21st Century Blues“ ausgezeichnet, ebenso wie ihr Breakthrough-Song „Escapism.“, den sie zusammen mit der Rapperin 070 Shake veröffentlicht.

Um an diesen Punkt ihrer künstlerischen Karriere zu kommen, muss RAYE allerdings gegen eine ganze Menge Widerstände ankämpfen. Ihr ehemaliges Label Polydor Records will ihr Debütalbum nämlich jahrelang gar nicht veröffentlichen. Und das, obwohl sie bereits seit 2014 bei dem Label unter Vertrag ist und schon Hits für Popgrößen wie John Legend oder Charlie XCX oder Beyoncé schreibt.

Durchbruch als unabhängige Künstlerin

Nach sieben Jahren auf der künstlerischen Ersatzbank reicht es RAYE dann. Bei Twitter teilt sie 2021 Ihren Frust darüber, dass ihr Label sie nur als Songschreiberin für andere Artists wahrnimmt und nicht als eigenständige Künstlerin.

Sie und Polydor Records gehen daraufhin getrennte Wege und RAYE bringt ihr Debüt-Album „My 21st Century Blues“ dann schließlich im Februar 2023 heraus.

Mit der Single „Escapism.“ landet RAYE dann auch gleich einen Nummer Eins Hit in Großbritannien und steigt in zahlreichen anderen Ländern ebenfalls ganz oben in den Charts ein.

Mehr zu der Überfliegerin und ihren Song, hört ihr im Popfilter. Unser tägliches Musikupdate könnt ihr hier hören und abonnieren.