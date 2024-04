In Horrorfilmen ist oft die Idee, dass der Teufel dir ganz offen zeigen muss, was er macht, bevor er es machen kann. Und mir kam der Gedanke, dass dieser Child Catcher eine Metapher für die Zuckerindustrie war. Dass er die Kinder mit Süßigkeiten in den Käfig lockt und dann sind die für immer in diesem Süßigkeitskäfig. Und das ist eigentlich das, was bei vielen Leuten mit Zucker passiert.