Run, run, run

Laufen hat etwas Meditatives: immer weiter einen Fuß vor den anderen setzen und dabei den Kopf ausschalten. Auch Scott Hansen alias Tycho ist in seiner Jugend Wettkampfläufer und spielt bei Wettrennen Loops von seinen Lieblingsliedern in seinem Kopf ab. Bevor er selbst Musik macht, studiert Hansen Informatik und arbeitet als Grafikdesigner. Seit seinem ersten Album „Past is prologue“ von 2006 veröffentlicht Tycho melodiös-atmosphärische elektronische Tracks, zu denen man gleichzeitig tanzen und aber auch entspannen kann. Er verwebt Synthies, Live-Instrumente wie Gitarre und Schlagzeug und Soundschnipsel zu einem fließenden Ganzen.

Neues Kapitel

Mit „Time To Run“ eröffnet Scott Hansen alias Tycho das nächste klangliche Kapitel in seinem Schaffen. Die charakteristischen, leuchtende Synthesizer-Linien brechen sich um ein zackiges Gitarrenmotiv und treibende Beats zu einem lebendigen und energiegeladenen Track. Mit der neuen Single kehrt der 46-Jährige zu seiner klassischen Instrumentalarbeit zurück, für die er bekannt ist, nachdem er in den letzten Jahren mit Vokalist*innen experimentiert hat. Auf „Time to run“ stellt er die rhythmischen Elemente in den Vordergrund.

Ich habe die melodischen Elemente, die den Tycho-Sound ausmachen, in ein neues Licht gerückt, indem ich sie einem neuen Fundament gegenüberstellte, das sich an Funk orientiert.

„Time to run“ hört ihr heute im Popfilter. Passend zum Track ist auch das dazugehörige Video gestaltet, das einem jungen Crossläufer bei einem Wettbewerb folgt.

