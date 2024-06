Keltischer Segen

„May the wind be always at your back“ – also: mögest du immer Rückenwind haben – das ist der erste Satz im Song „Those Goodbyes“ von Katy J Pearson. Die Worte kommen nicht von ihr. Tatsächlich ist das ein alter keltischer Segen, den sie mit knödelnder, verfremdeter Stimme verkündet. Nur Sekunden später verwandelt sich das Ganze in ein entspannt fluffiges Indiepop-Stück, mit dem die Musikerin aus Bristol ihr neues, drittes Album „Someday Now“ ankündigt.

Als das Debütalbum „Return“ 2020 erscheint, beschreibt die britische Zeitung The Times ihren Sound als eine Mischung aus Dolly Parton und Kate Bush. Für ihre Verbindung von Songwriterpop und Folkanleihen bekommt sie viel Lob und viele Leute finden sie schnell richtig klasse. Die zweite Platte „Sound of the Morning“ macht dann Star-Produzent Dan Carey (Wet Leg, Fontaines D.C., Kae Tempest) mit ihr.

„The Wicker Man“

Weil Katy J Pearson ein großer Fan des Horrorfilms „The Wicker Man“ aus dem Jahr 1973 und des dazugehörigen Soundtracks ist, packt sie eine Coverversion des „Willow’s song“ von eben diesem Soundtrack mit auf ihr zweites Album. Das macht ihr offenbar so viel Spaß, dass sie noch mehr Songs von dem Soundtrack neu aufnimmt und zwar mit einer ganzen Reihe von musikalischen Kolleginnen und Kollegen, wie dem walisische Musiker Huw Evans alias H. Hawkline. Der ist unter anderen auch auf ihrem neuen Album „Someday, now“ mit dabei.

Sie hat sich dafür ganz genau überlegt, mit wem sie zusammenarbeiten will. Vorher hat sie sich bewusst eine Auszeit vom Musikmachen genommen und ist alleine herumgereist. Das hat ihr geholfen, mit sehr klaren Vorstellungen an die neuen Songs zu gehen.

„Those Goodbyes" ist ein Fest für alle Fans der Ohrwurm-Pop-Melodien von Fleetwood Mac und unser Song des Tages.