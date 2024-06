Schlürf, schlürf

Post-Punk Anleihen sind per se nichts Neues für King Krule, aber in seiner aktuellen Singlauskopplung sind diese schon deutlich präsenter als wir es von dem Briten kennen. Nicht viel von seinem üblichen Bedroom Pop/Jazz-Experimenten ist in diesen knappen zwei Minuten zu hören.

Mit „Time For Slurp“ geht es geradewegs nach vorn und erinnert da eher an Protomartyr oder shame. Passt vom Sound her also auch nicht wirklich auf sein letztes Album „Space Heavy“.

Jetzt auch für Alle

Einige King Krule Fans kennen den Track bereits: Vor Release des letzten Albums „Space Heavy“ geht er auf eine kleine Tour und da greifen einige King Krule-Ultras eine der raren Flexi Discs ab, auf der jeweils ein Track drauf ist.

Seit letzter Woche sind „Time For Slurp“ und „SHHHHH!“ aber nicht mehr nur den eingefleischten Fans vorbehalten. Im Popfilter heute hören wir uns außerdem ein bisschen durch seine Diskografie.

