Klaus Johann Grobe

Foto: Manu Meyer

Popfilter | Klaus Johann Grobe – When You Leave

Eine richtig gute Pause

Eine gute Pause ist eine, nach der man wieder einen frischen Kopf und Ideen für ein neues Album hat. So ähnlich haben sich das vielleicht auch Sevi Landolt und Daniel Bachmann alias Klaus Johann Grobe gedacht. Die Ruhe bot auch die Möglichkeit, sich schweren Lebensthemen zu stellen und sie in Songs zu verarbeiten. Wie das dann klingt, zeigt unser Song des Tages „When You Leave“.