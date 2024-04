Austro-Pop auf Englisch

Melancholischer, elektronischer Indie-Pop aus Österreich, mal ganz ohne Wiener Schmäh und auf Englisch – damit werden Leyya quasi über Nacht berühmt. Mit ihrem 2015 erschienenen Debüt-Album „Spanish Disco“ werden sie gleich mal für den Amadeus Austrian Music Award, den größten Musikpreis Österreichs, nominiert (2017 und 2018 räumen sie dann jeweils auch einen solchen Preis ab).

Ziemlich schnell wird das Duo, bestehend aus Sängerin Sophie Lindinger und Soundtüftler Marco Kleebauer, dann auch über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Es folgen ausgedehnte Tourneen durch die ganze Welt und zahlreiche Gigs auf renommierten Festivals, wie dem Primavera Sound in Spanien, dem Iceland Airwave oder dem SXSW in den USA.

Pause auf unbestimmte Zeit

Das ständige Unterwegssein und der Druck ständig performen zu müssen, fordern dann aber doch ihren Preis. Leyya verlieren den Spaß und die Leichtigkeit an dem, was sie eigentlich am meisten lieben: nämlich einfach Musik zu machen. Mit Erscheinen ihrer letzten EP „Longest Day of My Life“ kündigen die beiden 2021 dann an, sich eine Pause zu nehmen und erstmal nicht mehr live zu spielen. Stattdessen wollen sie sich wieder mehr auf die Arbeit im Studio konzentrieren und ohne großen Druck neue Musik kreieren.

Dieses Vorhaben hat mittlerweile auch Früchte getragen, in Form des Songs „Half Asleep“. Eine verspielte Synth-Pop-Nummer, die trotz des müden Titels und der düsteren Lyrics ziemlich flott daherkommt – auch dank eines ikonischen Drum-Samples. Alles was es zum Song zu wissen gibt, hört ihr im Popfilter, den ihr hier auch abonnieren könnt.