Songs mit Botschaft

Die persisch-israelische Sängerin und Schauspielerin Liraz hat eine Mission und ihre Songs immer eine Message: sie will eine Stimme für die iranischen Frauen sein. Die hat sie schon auf ihrem letzten Album „Roya“ mit unfassbar catchy und tanzbaren Songs verbreitet. Jetzt gibt es einen neuen Song von Liraz, „Haarf“ heißt der und das bedeutet „The Talk“. Auf Deutsch könnte man vielleicht sagen Geschwätz oder Gerede.

Ihre jüdischen Eltern fliehen aus dem Iran nach Israel, Liraz’ Tante ist die Sängerin Rita. Auf „Roya“ arbeitet Liraz mit iranischen Musikerinnen zusammen. Heimlich treffen sie sich in Istanbul und nehmen dort auf, denn das ist keine alltägliche Kollaboration: Iraner*innen ist die Zusammenarbeit mit Israelis verboten. Mit Mut und Durchhaltevermögen macht Liraz das Unmögliche möglich, sie baut damit Brücken und stellt Verbindungen her.

Gegen unsinnige Erzählungen

Liraz lernt in den Nullerjahren durch befreundete Exil-Iraner*innen die Musik von iranischen Sängerinnen wie Googoosh kennen und lieben. Diese besondere, seelenvolle Musik aus den 70ern inspiriert sie zu ihrem eigenen Sound, in dem sie moderne Elektrobeats mit iranischen Klängen aus den 70ern vermischt. Das macht sie auch in ihrem neuen Song “Haarf”.

Im Song drückt sie ihren Wunsch nach Frieden im Konflikt zwischen Israel und Palästina aus. Und sie spielt auf die Gefahr von „Gerede“ und unsinnigen Erzählungen in den sozialen Medien und anderen Medien an, die den Krieg beherrschen und der zunehmenden Rhetorik im Internet und in der realen Welt, die uns trennt und Spaltungen verursacht.

