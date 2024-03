Cool und tanzbar

“Come with your flowers, Take off your shoes, They stopped the fire, I read the news” singt Noga Erez mit zerbrechlich klingender Stimme in ihrem Song “Come Back Home”. Sonst wirkt sie in ihren Stücken ja eher distanziert und unterkühlt. Seit ihrem Debütalbum “Off the Radar” von 2017 ist Noga Erez mit experimentell-elektronischen Popsongs bekannt geworden, die immer wahnsinnig cool und tanzbar sind.

Ihre musikalischen Anfänge hat Erez allerdings im Jazz. Sie studiert Komposition und spielt in verschiedenen Bands und Ensembles als Sängerin, Keyboarderin und Percussionistin. Schließlich entdeckt sie das Musikmachen mit Computer, Drum Machines und Samplern und merkt, dass das voll ihr Ding ist. Die New York Times lobt ihre erste Single “Toy” überschwänglich. Mit “Off the Radar” tourt sie ausgiebig, spielt beim SXSW und Primavera.

Wie schön, dass du nach Hause kommst

Erez’ Songs sind natürlich auch von äußeren Umständen beeinflusst, als explizit politisch sieht sie ihre Musik aber nicht, es geht immer erstmal um ihre eigenen Erfahrungen. Ihr neuer Song “Come Back Home” basiert auf einem anderen Song namens “Kama Tov Shebata Habayta”, also “wie schön es ist, dass du wieder nach Hause kommst”– geschrieben von Shalom Hanoch und Yaakov Rotblit.

Noga Erez und Ori Rousso machen aus dem beschwingt-folkigen, akustischen Stück eine moderne Popnummer mit dicken Beats, Cembalo-Tönen und Glockenspiel. Dazu singt Erez zärtlich und voller Schmerz, einerseits von alltäglichen Streitigkeiten mit einem Liebsten, andererseits vom sehnsüchtigen Warten am Telefon: “Please just come back home”.

Sie selbst hat sich zum Inhalt nicht geäußert. “Come Back Home” ist sicher auch an den Wunsch angelehnt, dass israelische Geiseln aus der Gewalt der Hamas befreit werden.

