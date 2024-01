Wie im Märchen

Es hätte so schön sein können. Als Frank Farian 1988 das Projekt Milli Vanilli gründet, scheint alles nach Plan zu laufen. Er engagiert die beiden Tänzer und Models Fab Morvan und Rob Pilatus und direkt die erste Single „Girl You Know It’s True“ wird zum Hit. Der Song schlägt nicht nur in Deutschland ein, sogar in den USA bleibt er für sieben Wochen an der Spitze der Billboard-Charts. Das schafft vor ihnen kein anderer Act aus Deutschland.

Frank Farians Karriere beginnt für ihn als Rock- und Schlagersänger in den 1960ern und 70ern. Später ist er als Komponist und Musikproduzent für andere Musiker und Musikerinnen tätig. Seine Band Boney M. wird mit Hits wie „Rasputin“ und „Daddy Cool“ auch über Deutschland hinaus erfolgreich.

Milli-Playback-Show?

Auch Milli Vanilli geht in die Geschichte ein. Leider nicht nur wegen ihrer Musik. Bei einem Festivalauftritt fliegt die Gruppe auf. Das Playback stock und es kommt heraus, dass die beiden Sänger nur ihre Lippen bewegen. Für den Gesang, sowohl live als auch auf Platte, sind andere Sänger verantwortlich. Fab und Rob waren an keiner der Aufnahmen beteiligt.

Ihr Produzent soll sie hereingelegt haben. Ihr Fall ist einer der größten Skandale der deutschen Musikgeschichte.

Diese Woche ist Frank Farian im Alter von 82 Jahren gestorben. Im Popfilter erzählen wir euch, wie es zu dem Betrug kommt und was er später davon hält.

