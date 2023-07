Do you like my tight sweater?

„Do you like my tight sweater? See how it fits my body.” Sind die zwei Sätze mit denen alles beginnt: In den frühen 90ern wickelt Róisín Murphy damit im Club Mark Brydon um den Finger. Die beiden werden nicht nur ein Liebespaar, sondern bilden das Duo Moloko. Musikalisch schwankt Moloko zwischen Pop, Funk, Drum’n’Bass und TripHop. Das passt in die Zeit: Sampling wird nicht nur im HipHop, sondern jetzt auch im Pop beliebt, der sich wiederum immer mehr der Tanzfläche annähert. Mit dem Auftrag aus ihrem Song „Sing It Back“ Remix-Versionen zu basteln liegen Moloko schließlich genau richtig. Die Version des deutschen House-Produzenten Boris Dlugosch wird zum Hit.

Mutig den eigenen Weg gehen

Róisín Murphy wird am 5. Juli 1973 in Arklow in Irland geboren. Als Kind zieht ihre Familie aber nach Manchester. Als sich die Eltern trennen und zurück nach Irland gehen, bleibt die erst 15-jährige Róisín alleine zurück und erlebt eine spannende Zeit, zuerst in Manchester, dann in Sheffield. Der Sound der Madchester-Ära und der Boom der Clubmusik beeinflussen das Schaffen der Musikerin. Nach dem Ende von Moloko 2004 geht es nahtlos mit einer Solokarriere weiter. Mit viel Spielfreude, der Liebe zu groovender Disco- und Housemusik als auch einem Faible für Art- und Avantgarde-Pop erfindet sich Róisín Murphy auf bereits fünf Soloalben immer wieder neu. Auch optisch scheint die Irin ihre Verspieltheit nicht zu verlieren: Bei Bühnenauftritten und in Musikvideos wirft sie sich am liebsten in ausgefallenen Kostümen in Schale.

Noch lange nicht fertig

Róisín Murphy hat schon mit vielen renommierten Produzenten zusammengearbeitet. Für ihr neues Album „Hit Parade“, das am 8. September 2023 auf dem Label Ninja Tune erscheinen soll, hat sie sich mit dem Hamburger Produzenten DJ Koze zusammengetan. Die beiden haben auch auf Koze’s Album „Knock Knock“ schon zusammengearbeitet. Auf ihrer neuesten Single “Fader“ kehrt sie – zumindest inhaltlich – zurück zu ihren Wurzeln: „In dem Song geht es um Leben, Tod und Musik, und so bin ich dorthin zurückgekehrt, wo für mich alles begann.“ Im Musikvideo tanzt sie deswegen passenderweise in einer Straßenparade durch ihren Geburtsort Arklow.

Um keine Folge unseres täglichen Musikpodcasts zu verpassen, könnt ihr den Popfilter hier hören und abonnieren.