Mehr Vielfalt bei Kinderliedern

Kinderlieder in den 80ern und 90ern waren mitunter gar nicht mal so gut und haben schnell genervt. Kinder heute haben es da besser – die Band Deine Freunde z.B. macht Kinderlieder im Pop- und Hip-Hop-Gewand. Der Rapper Snoop Dogg hat schon zwei Alben mit seinem Projekt „Doggyland“ veröffentlicht. Und auch die deutsch-türkische Musikerin Derya Yildirim hat dieses Jahr ein Album mit türkischen Kinderliedern herausgebracht. Hier reiht sich jetzt auch der Songwriter Cass McCombs ein, der zusammen mit seinem alten Freund, dem Vorschullehrer Greg Gardner alias Mr. Greg, das Album „Mr. Greg & Cass McCombs Sing And Play New Folk Songs For Children“ aufgenommen hat.

Wilma gibt es wirklich

McCombs hat die Musik beigesteuert, Gardner hat die Texte geschrieben. Er hat sich dabei direkt von den Kindern inspirieren lassen: worüber sie sprechen, was sie lernen, was sie bewegt, also zum Beispiel Regenwürmer oder Themen wie Recycling oder Freundschaft. Gardner sagt dazu, dass er neue Lerninhalte und Projekte gerne mit Liedern vorstellt. Als Kind hat ihm das am meisten Spaß gemacht und auch heute kommen die Mitsing- und Mitmach-Projekte bei den Kids am besten an.

Der Song zu „Little Wilma Wiggly Worm“ ist die Idee von Wilder gewesen, einem vierjährigen Schüler von Mr Greg. Der findet beim Kompost-Durchsieben einen Regenwurm und nennt ihn Wilma. Im Song isst Wilma alte Blätter zum Frühstück, sie mag es gerne kühl, braucht keinen Kamm und auch keinen Friseur. „Little Wilma Wiggly Worm“ von Mr Greg & Cass McCombs hört ihr heute im Popfilter.

Hier könnt ihr den Popfilter hören und abonnieren.