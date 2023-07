Von Christa zu Nico

Dass Nico bürgerlich den nicht ganz so glamourösen Namen Christa Päffgen trug, gehört heute für jeden Musikfan zur Allgemeinbildung. Genau wie ihre musikalische Frühphase als Teil der Artrock-Band The Velvet Underground in der zweiten Hälfte der 60er in New York. Mit Frontmann Lou Reed verbindet sie erst eine kurze Romanze, schließlich ist sie ihm aber zu dominant und er drängt sie aus der Band. Ihr erstes Soloalbum „Chelsea Girl“ gefällt ihr überhaupt nicht – viel zu kitschig seien die Arrangements, findet sie. Was ihr musikalisch eigentlich vorschwebt, zeigt sich auf den darauffolgenden Veröffentlichungen.

Die Trilogie „The Marble Index“ (1968), „Desertshore“ (1970) und „The End“ (1974) nimmt sie mit John Cale auf. Das Harmonium ist das dominante Instrument. Sie verhandelt darauf mehrere Jahrhunderte europäischer Kulturgeschichte von der Nibelungensage über romantischen Eskapismus bis zum Minimalismus der 60er-Jahre. Vor allem „The Marble Index“ gilt heute als Meilenstein der Musikgeschichte und nimmt Genres wie Dark Wave, Gothic und Ambient vorweg.

Dem Zeitgeist voraus

Anfang der 1970er wird Nico heroinsüchtig, was fortan ihr Leben prägt. Sie zieht rastlos in der Welt umher, von Italien nach New York nach Frankreich nach Großbritannien. Da entsteht 1981 ihr fünftes Album: „Drama of Exile“. Die ersten Tonbänder verschwinden unter rätselhaften Umständen. Das Album erscheint später als Bootleg neben einer zweiten, neu aufgenommenen Version. Auf „Drama of Exile“ hat der Zeitgeist sie endlich eingeholt – die Platte klingt nach Wave und Postpunk.

Am 18. Juli 1988 stirbt Nico nach einem Fahhrradsturz an einer Hirnblutung. Ihr Grab auf dem Berliner Friedhof Grunewald-Forst ist bis heute Pilgerstätte für Fans, die Blumen, Kerzen und Weinflaschen dalassen.

