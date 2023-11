Nina Hagen

Foto: GABO

Popfilter | Nina Hagen – Unbeschreiblich Weiblich

Die Godmother of Punk

Nina Hagen gilt international als deutsche „Godmother of Punk“. In Deutschland scheiden sich an ihr die Geister: Das deutsche Publikum fühlt sich in den 70ern von der unangenehm lauten, bunten und extrovertierten Nina Hagen auf den Schlips getreten. Dabei lieferte sie die erste feministische Punkhymne.