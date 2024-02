Alt aber nicht veraltet

Nourished by Time – der Künstlername von Marcus Brown aus Baltimore bedeutet so viel wie „von der Zeit genährt“. Das lässt sich sowohl inhaltlich als auch musikalisch deuten.

Der Songwriter und Produzent findet seine Inspiration in der Musik vergangener Jahrzehnte: 80er New Wave und 90er R&B und Grunge haben es ihm besonders angetan. Trotzdem erschafft er mit seinem Projekt Nourished by Time einen innovativen Sound.

Musik von persönlichen Erfahrungen genährt

Auch seine eigene Lebenszeit nährt sein künstlerisches Schaffen. Nachdem es in Los Angeles mit der Musik nicht so richtig funktioniert, kehrt Marcus Brown 2021 in seine Heimatstadt Baltimore zurück, um sich eine Pause zu nehmen.

Dort jobbt er im Supermarkt, verliebt sich und bekommt sein Herz gebrochen. Diese Erfahrungen verarbeitet der Musiker in Songs, von denen eine Auswahl auf seiner ersten EP „Erotic Probiotic“ erscheinen.

Lob von Kritikern

Vergangenes Jahr veröffentlicht Nourished By Time sein Debütalbum „Erotic Probiotic 2“. Die Liebe spielt auch hier wieder eine große Rolle: Er verarbeitet das Ende einer prägenden Liebesbeziehung und wie schwer es ist, eine Entscheidung trotz Verlustängsten und Verzweiflung zu treffen.

Am 22. März erscheint seine neue EP „Catching Chickens“. Der Titel ist an eine Szene aus dem zweiten „Rocky“-Film angelehnt: Rockys Trainer lässt den Protagonisten Hühner fangen, um seine Beweglichkeit zu testen.

Wie sich Nourished by Time musikalisch bewegen kann, beweist der Musiker mit seinem neuen Song „Hand On Me“. Unser Song des Tages heute im Popfilter.

