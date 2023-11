Odd Beholder sieht genauer hin

Verliebt schauen sich der Schokoriegel und das Milchglas in die Augen, knutschen oder fahren in den Urlaub. In der Werbung für diesen Milch-Schoko-Riegel wird erzählt, wie der Riegel und das Glas sich kennenlernen, wie sie heiraten, Kinder bekommen. Untermalt mit einigen der größten Liebesliedern der Geschichte – auch dabei: „Happy Together“ von The Turtles (1967). Dabei ist der Song gar nicht mal so wahnsinnig romantisch, wie man erstmal denken könnte. Das findet zumindest Daniela Weinmann, besser bekannt als Odd Beholder. Sie macht einige Stellen im Text aus, die eher obsessiv und besitzergreifend wirken, als liebevoll.

Live im Studio bei detektor.fm

Im detektor.fm-Studio hat sie den Song in ihrer ganz eigenen Version gecovert. Dafür hat sie ihn auch neu arrangiert und düstere Syntheziser a la Depeche Mode oder Soft Cell eingearbeitet. So will sie der zweiten Ebene des Songs Ausdruck verleihen. Wie gut das der Schweizer Künstlerin gelingt, hört ihr im heutigen Popfilter. Außerdem erzählt Odd Beholder, warum ihr „Happy Together“ so gut gefällt und wie sie den Song im gleichnamigen Film von Wong Kar-Wai für sich entdeckt hat. Den Podcast könnt ihr hier hören und abonnieren.

