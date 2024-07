Popmusikalischer Geschichtsunterricht

Die britische Band Public Service Broadcasting setzt sich im neuen Song „Electra“ nicht zum ersten mal mit einem historischen Thema auseinander. Tatsächlich ist das so ziemlich genau das Konzept der Gruppe. Schon im ersten Album “Inform – Educate – Entertain” von 2013 sucht sich die Band ganz verschiedene historische Ereignisse und untermalt diese mit ihrem atmosphärischen Art-Rock. Es geht da etwa um die Erfindung des Farbfernsehens, um Kampfflugzeuge aus dem zweiten Weltkrieg oder um die erste erfolgreiche Besteigung des Mount Everest.

Weil sie damit überraschenderweise ziemlich erfolgreich sind, bleiben Public Service Broadcasting diesem Konzept dann auch auf den folgenden Alben treu. Um ihren popmusikalischen Geschichtsunterricht besonders authentisch zu rüberzubringen, verzichtet die Gruppe auch weitestgehend darauf zu singen und verwendet stattdessen vor allem alte Tonaufnahmen aus verschiedenen Filmarchiven.

Pionierin der Luftfahrt

Nun hat die Band also ihr neues mittlerweile 5. Album mit dem Namen “The Last Flight” für den 4. Oktober angekündigt. In dem erzählen sie die Geschichte der Flugpionierin Amelia Earhart. Die überquert als erste Frau alleine den Atlantik und den Pazifik und stellt auch darüber hinaus zahlreiche weitere Höhen- und Geschwindigkeitsrekorde auf.

Beim Versuch als erste Frau mit dem Flugzeug die Erde zu umrunden, verschwindet Earhart allerdings spurlos und wird später für tot erklärt. Das Flugzeug in dem sie ihre Weltumrundung angetreten ist, eine Lockheed 10 E Electra, dient nun als Inspiration für die erste Single „Electra“. Mehr über Earharts Geschichte und wie Public Service Broadcasting die musikalisch verarbeiten, erfahrt ihr im Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast könnt ihr hier abonnieren.