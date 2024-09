Soap&Skin

Foto: Katharina Šoškić

Popfilter | Soap&Skin covert „Call Me By Your Name“ Hit

Ein Sommer in Italien

Ein romantisch-tragischer Sommer in Italien – dafür steht Sufjan Stevens Song „Mystery of Love“. Er schreibt ihn für den Film „Call Me By Your Name“. Soap&Skin interpretiert den Song jetzt auf ihre Weise neu.