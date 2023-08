Sonne und Regen

„Soak Up The Sun“ von Sheryl Crow erscheint 2002, also elf Jahre vor der Version von Soccer Mommy. Einige Monate vorher fliegt die Sängerin mit ihrem Produzenten und Songwriting-Kollegen Jeff Trott vom regnerischen Portland in Oregon in das sonnige New York. Während des Fluges fällt Trott auf, dass dieser Wetterwechsel den beiden ziemlich gut passt.

Sheryl Crow erholt sich da gerade von einer OP. Das optimistische „Soak Up The Sun“ soll sie aufmuntern und zeigen, dass es sich lohnen kann, sein „happy face“ aufzusetzen, auch wenn vieles gerade nicht so rund läuft.

Fan seit Kindheitstagen

Sophie Allison aka Soccer Mommy wächst mit Sheryl Crow Songs in den Ohren auf. Ihre zahlreichen Hits laufen im Radio hoch und runter und an der Sängerin führt zu dieser Zeit kein Weg vorbei. Soccer Mommy bewundert sie unter anderem für ihr Talent, auch mit den Schattenseiten des Lebens umzugehen.

She has a knack for saying something hard, but making it feel like she’s ready to acknowledge it and be cool with this hard acceptance. Soccer Mommy im Interview über Sheryl Crow in der New York Times

Im Internet findet man schon seit einigen Jahren Aufnahmen von Auftritten bei denen sie ihr Idol covert. Jetzt ist mit „Soak Up The Sun“ die erste Studioversion erschienen.

