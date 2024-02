Von David Bowie inspiriert, von Iggy Pop gelobt

Die Mutter von Sofia Bolt ist Opernsängerin, als sie klein ist, ihr Vater ein großer Fan des Rock’n’Roll und ihr Onkel spielt damals in einer Band. Den Wunsch, Musik zu machen, bekommt die Französin aber von jemand anderem: David Bowie. Mit 12 Jahren sitzt Amelie Rousseaux, wie Sofia Bolt eigentlich heißt, vor dem Fernseher und sieht das Video zu Bowies Song „Heroes“. Da war ihr klar: das will sie ihr Leben lang auch machen.

Kein Wunder, dass sie meint, alles erreicht zu haben, als Iggy Pop ihre Musik in seiner BBC-Sendung spielt und lobt. Der ist nicht nur einer der größten Rockstars, sondern auch Bowies Mitbewohner, als der „Heroes“ schreibt.

Sofia Bolt: konsequenter Sound

Das Lob von Iggy Pop gibt es übrigens für den Song „Get Out Of My Head“ von ihrer ersten Platte „Waves“. Die erscheint 2019. Seitdem hat die Musikerin weitere Singles und EPs veröffentlicht, die konsequent ihren Sound weiter zeichnen: von Gitarren getragener Indie, der manchmal an Americana erinnert und manchmal elektronische Ausflüge macht. Ihre neue Single „Go Away“ geht dabei deutlicher als manch anderes nach vorne. Bei dem Titel vielleicht auch kein Wunder.

