Schweizer Melancholie-Maschinen

Soft Loft waren nicht immer schon als Band unterwegs. Angefangen haben sie als Duo unter dem Namen ellas. Damals schon dabei: Sängerin und Texterin Jorina Stamm. Und mit ihr im Gepäck: eine gute Ladung Melancholie. Allein sein, schwierige Beziehung oder Trennung – die Schweizerin hütet sich nicht davor, den unschöneren Seiten der Gefühlswelt Ausdruck zu verleihen und sie mit ihren Mitmusiker*innen in ein schwermütiges Gewand zu hüllen.

Soft Loft über einen misslungenen Jahresstart

So auch in der neuesten Single von Soft Loft, „Happy New Year“. Wie jetzt, Melancholie zwischen knallenden Korken, zündenden Raketen und feiernden Menschen? Exakt! Denn in der Single geht es um eine zerbrochene Beziehung, deren Trümmer und Folge sich auch ins nächste Jahr noch tragen. Der Song kündigt das Debütalbum der Band an, das im März erscheinen soll. Als Produzenten haben sich Soft Loft übrigens jemanden ins Boot geholt, der unter anderen auch schon mit Lana del Rey gearbeitet hat. Hier dürfte also genug Platz sein für zarte Seiten und Saiten.

Mehr zum Song erfahrt ihr in der neuen Folge von unserem täglichen Musikpodcast Popfilter, den ihr hier auch abonnieren könnt.