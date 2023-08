Äußerst umtriebig

Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass der Musiker Sufjan Stevens nach „Michigan“ und „Illinois“ auch den restlichen 48 US-amerikanischen Bundesstaaten je ein Album widmen will. Aber ob er das wirklich macht, steht zu bezweifeln. Er hat jedenfalls auch sonst genug zu tun. Wenn er nicht gerade solo Platten veröffentlicht, tut er sich gerne mit Kollegen zusammen, wie The National-Gitarrist Bryce Dessner, dem Songwriter Angelo de Augustine oder dem Komponisten Timo Andres.

Stevens selbst hat sich im Laufe seiner Karriere stilistisch immer wieder neu orientiert. Vom bouncy Chamber-Pop über leise, introspektive Folk-Töne bis zu ambitionierten Elektro-Stücken, tobt er sich gerne in vielen musikalischen Disziplinen aus. 2021 erscheint mit „Convocations“ gar ein Fünffach-Album mit instrumentalen Meditationen.

Neues Album im Oktober

Fans des organischen Sufjan können sich jetzt freuen, denn mit dem neuen Stück „So You Are Tired“ kündigt er nicht nur das im Oktober erscheinende Album „Javelin“ an, er begibt sich auch zurück in den Songwriter-Modus und klingt so wie ihn viele kennen und lieben. Die Platte klingt zwar nach großem Studio, ist aber komplett bei ihm zu Hause entstanden unter Mitwirkung einiger enger Freunde und Wegbegleiter. In „So You Are Tired“ sind beispielsweise Adrienne Maree Brown und Hannah Cohen als Backgroundsängerinnen zu hören.

Es ist ein Trennungssong, der nur mit ganz sanft perlenden Pianotönen und Gesang beginnt. Nach und nach baut er sich auf und verbreitet einen sakrale, melancholische Atmosphäre. „So You Are Tired" von Sufjan Stevens hört ihr heute im Popfilter.