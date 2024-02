Hit-Produzentin

Acht Alben und noch viel mehr: Der Output der schwedischen Musikerin Robyn ist enorm. Seit 1995 landet sie nicht nur in ihrer Heimat regelmäßig Hits, auch der Rest der Welt ist Fan von ihr. Nur in den letzten Jahren ist es etwas still um sie.

Zeit sich einen ihrer Klassiker nochmal genauer anzuhören. „Konichiwa Bitches“ erscheint 2005 auf ihrem vierten Album „Robyn“. Damit ist es eine der ersten Veröffentlichungen auf ihrem eigenen Label Konichiwa Records.

Der Titel des Songs stammt aus einem Sketch des US-amerikanischen Comedians Dave Chapell. Dort verabschiedet sich Wu Tang Clan-Rapper Ghostface Killah mit den Worten: „Konichiwa Bitches!“.

Das Omnichord

Im Song ist das Omnichord versteckt. Eine Art elektronische Harfe, die sich relativ leicht spielen lässt.

Es macht richtig viel Spaß das Omnichord zu spielen, weil es sehr intuitiv ist und jeder Mensch es spielen kann, ohne Ahnung von Musik zu haben. Es klingt gut, egal was man macht. Mine über das Omnichord Foto: Bastian Bochinski

Robyn macht sich die kinderleichte Handhabe des Instruments zu Nutze und erschafft so einen einzigartigen Sound. Welche Veränderung sie vornimmt und wie das Omnichord funktioniert, erklärt Mine in dieser Folge.

