Takeover-Woche: Christin Nichols über „New Female British Post Punk“

Christin Nichols macht Songs mit Haltung. Das hat sie mit den Bands, die sie diese Woche vorstellt, gemeinsam. Die deutsch-britische Musikerin steht erst als Teil des Elektro-Rock-Duos Prada Meinhoff auf der Bühne und hat als Solo-Artist mittlerweile schon zwei Alben veröffentlicht. Dort verhandelt sie Themen wie Mansplaining, Depressionen, Feminismus und den Kampf gegen das Patriarchat. Diese Woche wird es um Bands gehen, die sie als „New Female British Post Punk“ beschreibt und die sich, ähnlich wie sie, trauen, laut zu sein. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Punk-Spirit aus Südlondon

Es gibt sie immer noch, die DIY Musikszene aus dem Süden Londons. Rund um den Club The Windmill sind in den vergangenen Jahren einige Bands aufgetaucht und erfolgreich geworden, z.B. Squid und Porridge Radio. C Turtle sind nun eine der jüngeren Gruppen, die den Punk-Indie-Spirit aus dem Stadtteil Brixton in die Welt heraustragen.

Sängerin Mimi McVeigh ist eigentlich Model und Internetpersönlichkeit. Ihre coolen Looks schimmern auch in ihrem relativ ausdruckslosen, aber super coolen Gesang, durch. Ihr Album „Expensive Thrills“ klingt wie die perfekte Mischung aus derben Garagenkrach und eingängigen Indiemelodien.

Das Album haben sie in den legendären Abbey Road Studios aufgenommen.

„Bildet Banden!“

Takeover-Host Christin Nichols findet es beeindruckend, dass sich junge Musikerinnen wie Mimi McVeigh trauen, Bands zu gründen und sich zu vernetzen.

Die erinnern mich total an meine Anfänge, als ich mit Musik angefangen habe . An die Anfänge des frühen 2000er Punks. Christin Nichols im Popfilter-Interview Foto: Stefanie Schmid Rincon

Für Christin Nichols sind C Turtle ein Trip down Memory Lane. In dieser Folge vom Popfilter könnt ihr euch selbst von den Nostalgie-Qualitäten der Band überzeugen.

