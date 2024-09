Takeover-Woche: Christin Nichols über „New Female British Post Punk“

Christin Nichols macht Songs mit Haltung. Das hat sie mit den Bands, die sie diese Woche vorstellt, gemeinsam. Die deutsch-britische Musikerin steht erst als Teil des Elektro-Rock-Duos Prada Meinhoff auf der Bühne und hat als Solo-Artist mittlerweile schon zwei Alben veröffentlicht. Dort verhandelt sie Themen wie Mansplaining, Depressionen, Feminismus und den Kampf gegen das Patriarchat. Diese Woche wird es um Bands gehen, die sie als „New Female British Post Punk“ beschreibt und die sich, ähnlich wie sie, trauen, laut zu sein. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Stammgast im Popfilter

Treue Popfilter-Hörer:innen kennen SPRINTS bereits. Andi Schmidt, Chef des Hamburger Clubs Molotow, hat die Band bereits in seiner Takeover-Woche vorgestellt. Ein paar Monate zuvor haben wir mit ihnen über ihr Debütalbum „Letter To Self“ gesprochen. Die irische Gruppe ist also Stammgast in unserem Podcast.

Zu Recht, denn ihr energetischer Garagen-Post-Punk steckt Fans von guter Livemusik an. Viele sehen in der Band eine willkommene Möglichkeit, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen.

Live-Empowerment

Emotionen kann das vierköpfige Team um Sängerin Karla Chubb. Vor allem den lauten und verzweifelten verleiht sie mit ihrem teils trockenen, teil wütenden Sprechgesang Ausdruck. Takeover-Host Christin Nichols mag ihre Art Geschichten zu erzählen, weil sie sich dadurch supportet fühlt.

Ich brauche diese Aussagen, weil ich Allies brauche und viele andere FLINTAS* Allies brauchen. Je mehr wir werden, desto stärker werden wir und desto mehr setzen sich die Werte durch. Christin Nichols im Popfilter-Interview Foto: Stefanie Schmid Rincon

„Manifesto“ ist einer der älteren Songs von SPRINTS. Darin sagen sie ganz klar: Du brauchst niemanden, der deine Hand hält. Diese Art von Empowerment spiegelt sich auch in den kraftvollen Liveperformances der Band wieder.

Christin Nichols feiert SPRINTS total. Was sie besonders macht, erzählt sie in dieser Takeover-Folge vom Popfilter.

