Takeover-Woche: Molotow-Chef Andi Schmidt über seine Lieblingskonzerte

Als der Hamburger Club Molotow 1990 als kleiner Punk-Schuppen eröffnet, ist noch nicht klar, dass das Molotow mal zu einer der legendärsten Adressen für Rock- und Indie Konzerte wachsen würde. Viele bekannte Bands spielen dort ihre ersten Deutschland-Konzerte. The White Stripes, The Black Keys, The Killers, The Hives – die Liste ist lang. Diese Woche übernimmt Club-Chef Andi Schmidt den Popfilter und stellt einige seiner Lieblings-Konzertmomente vor. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Irische Durchstarter

Die irische Band SPRINTS landet direkt mit ihrem Debütalbum „Letter To Self“ auf Platz 11 der UK Album Charts. Das können sie damals nicht so wirklich glauben. Seit 2016 schreibt Sängerin Karla Chubb Songtexte und hat sich damit schon eine ordentliche Stammhörerschaft erspielt.

Über den Song „Cathedral“ könnt ihr in dieser Popfilter-Folge mehr hören.

Sprungbrett Molotow

SPRINTS sind im Februar diesen Jahres zu Gast im Hamburger Molotow. Der ideale Ort für ihr Konzert, weil sich ihre wilden Liveshows und die scheinbar grenzenlose Energie der Bandmitglieder im Molotow-Konzertraum perfekt einfügt.

Ich war lange nicht mehr so geflasht von einer Band. Das ist eine unglaubliche Live-Band. Alle vier sind herausragende Musiker und machen eine unglaublich energetische Musik. Andi Schmidt im Interview Foto: Molotow

Der Club ist bekannt dafür, Newcomern eine Bühne zu bieten und vielversprechende Acts zu entdecken, die noch nicht so viele Leute auf dem Schirm haben. Club-Chef Andi Schmidt findet, dass SPRINTS alles richtig machen. Vielleicht treten sie ja in die Fußstapfen von The White Stripes und Co…

In dieser Folge hört ihr, wie Andi von den irischen Punkern schwärmt und er erklärt, warum Newcomer eben doch kein Geschäft sind. Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.

