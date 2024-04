Takeover-Woche: Molotow-Chef Andi Schmidt über seine Lieblingskonzerte

Als der Hamburger Club Molotow 1990 als kleiner Punk-Schuppen eröffnet, ist noch nicht klar, dass das Molotow mal zu einer der legendärsten Adressen für Rock- und Indie Konzerte wachsen würde. Viele bekannte Bands spielen dort ihre ersten Deutschland-Konzerte. The White Stripes, The Black Keys, The Killers, The Hives – die Liste ist lang. Diese Woche übernimmt Club-Chef Andi Schmidt den Popfilter und stellt einige seiner Lieblings-Konzertmomente vor. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Den Rasen gemäht

The Black Keys haben mit ihrem selbstbewussten Album „The Big Come Up“ kaum Erfolg. Um ihre Tour bezahlen zu können, sollen sie sogar für ihren Vermieter den Rasen gemäht haben. Es dauert aber nicht mehr lange, dann ist die Band in aller Munde und muss heute nicht mehr jeden Cent umdrehen.

Zwölf Alben gibt es mittlerweile von den US-Amerikanern und es sieht nicht so aus, als ob sie bald aufhören werden, Musik zu veröffentlichen. Erst vor kurzem erscheint ihre neue Platte „Ohio Players“.

Überrascht vom Erfolg

Ende 2004 spielen sie ihr zweites Deutschland-Konzert überhaupt im Hamburger Molotow. Der Laden ist damals ganz gut gefüllt, aber Molotow-Chef Andi Schmidt glaubt damals trotzdem nicht, dass die Band über ihre Nische hinaus erfolgreich werden würden.

Ihren Sound feiert er damals aber trotzdem.

Ich dachte, das wäre so eine Nischen-Garagen-Band aus zwei Leuten. Das war zu der Zeit relativ populär. Die waren super gut, aber dass die tatsächlich so durchstarten würden, hätte ich damals nicht gedacht. Andi Schmidt im Interview Foto: Molotow

Sein Lieblingssong des Duos ist „I’ll Be Your Man“. Mehr zu diesem legendären Molotow-Konzert und was die Band an Hamburg gestört hat, hört ihr in dieser Takeover-Folge. Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.

Alle Takeover-Folgen mit Molotow-Chef Andi Schmidt

Folge 1: The White Stripes – Girl, You Have No Faith in Medicine

Folge 2: The Black Keys – I’ll Be Your Man