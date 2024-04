Takeover-Woche: Molotow-Chef Andi Schmidt über seine Lieblingskonzerte

Als der Hamburger Club Molotow 1990 als kleiner Punk-Schuppen eröffnet, ist noch nicht klar, dass das Molotow mal zu einer der legendärsten Adressen für Rock- und Indie Konzerte wachsen würde. Viele bekannte Bands spielen dort ihre ersten Deutschland-Konzerte. The White Stripes, The Black Keys, The Killers, The Hives – die Liste ist lang. Diese Woche übernimmt Club-Chef Andi Schmidt den Popfilter und stellt einige seiner Lieblings-Konzertmomente vor. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Molotow Must Stay!

Das Molotow hat schon einige Strapazen hinter sich. Mehrmals musste der Club im Laufe seiner Geschichte umziehen. Am aktuellen Standort, in der Nähe des Beatles-Platz auf der Reeperbahn, befindet es sich seit 2014. Jetzt steht aber mal wieder ein Umzug an. Ein großer Investor, dem das Grundstück auf dem sich der Club befindet, will das Gebäude abreißen, um dort ein Hotel zu bauen.

Vergangenen Dezember demonstrieren deshalb tausende Molotow-Fans und Künstler:innen dagegen. Nach aktuellem Stand muss der Club aber Ende des Jahres in eine neue Location umziehen.

Es muss aufhören, dass immer die Clubs gehen müssen und irgendein Investor irgendetwas baut. Wenn man, als eine Stadt wie Hamburg, die sich als Musikmetropole versteht, diesen Namen weiterhin tragen möchte, dann muss man auch Räume schützen, wo diese Musik stattfindet. Andi Schmidt im Interview Foto: Molotow

Die White Stripes fast verpasst

Dass das Molotow wichtig für die Hamburger Kulturszene ist, zeigen auch die zahlreichen, mittlerweile weltbekannten Bands, die auf der Bühne des Molotow standen. Die White Stripes spielen dort zum Beispiel am 25. November 2001 eines ihrer ersten Deutschland-Konzerte.

Sie waren die erste von diesen Zeit-Leute-Bands. Das ist dann sehr populär geworden und das haben dann viele Bands gemacht. Aber sie waren die ersten und auch die Besten. Andi Schmidt im Interview

Molotow-Chef Andi Schmidt stellt euch den The White Stripes-Song „Girl, You Have No Faith In Medicine“ vor und erzählt, warum das Konzert der Band so besonders war. Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.