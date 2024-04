Takeover-Woche: Molotow-Chef Andi Schmidt über seine Lieblingskonzerte

Als der Hamburger Club Molotow 1990 als kleiner Punk-Schuppen eröffnet, ist noch nicht klar, dass das Molotow mal zu einer der legendärsten Adressen für Rock- und Indie Konzerte wachsen würde. Viele bekannte Bands spielen dort ihre ersten Deutschland-Konzerte. The White Stripes, The Black Keys, The Killers, The Hives – die Liste ist lang. Diese Woche übernimmt Club-Chef Andi Schmidt den Popfilter und stellt einige seiner Lieblings-Konzertmomente vor. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Noch so eine Zwei-Leute-Band

Bands, die aus zwei Personen bestehen, sind spätestens seit The White Stripes super angesagt. Royal Blood starten 2011 ihre Karriere und zeigen von Anfang an, dass sie Gruppen, die mit mehreren Musiker*innen auftreten, in Nichts nachstehen.

Nur mit Schlagzeug und Bassgitarre schaffen sie es, einen harten, lauten Sound auf die Bühne zu bringen.

Vom Molotow in die Welt

Ihr Debütalbum erscheint 2014 und noch im selben Jahr stehen sie auf der Bühne des Molotow. Damals sind sie in Großbritannien schon angesagt, aber auch der Rest der Welt ist bald von der harten Musik und den schwitzigen Live-Shows der Band überzeugt.

Andi Schmidt ist damals glücklich, die Band in seinen Club einladen zu können. Für ihn ist deren Auftritt das Beste, das er dort 2014 sieht.

Sie sind eine sehr gute Band. Sie haben die Fähigkeit, die nicht alle Bands haben, das Publikum von Anfang an mitzureißen. Bei dem Konzert hat alles gestimmt. Andi Schmidt im Interview Foto: Molotow

Zu welcher besonderen Zeit Royal Blood im Molotow spielen, erfahrt ihr von Andi in dieser Takeover-Folge Popfilter. Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.

Alle Takeover-Folgen mit Molotow-Chef Andi Schmidt

Folge 1: The White Stripes – Girl, You Have No Faith in Medicine

Folge 2: The Black Keys – I’ll Be Your Man

Folge 3: IDLES – 1049 GOTHO

Folge 4: The Hives – Bogus Operandi

Folge 5: Royal Blood – Figure It Out