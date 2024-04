Takeover-Woche: Molotow-Chef Andi Schmidt über seine Lieblingskonzerte

Als der Hamburger Club Molotow 1990 als kleiner Punk-Schuppen eröffnet, ist noch nicht klar, dass das Molotow mal zu einer der legendärsten Adressen für Rock- und Indie Konzerte wachsen würde. Viele bekannte Bands spielen dort ihre ersten Deutschland-Konzerte. The White Stripes, The Black Keys, The Killers, The Hives – die Liste ist lang. Diese Woche übernimmt Club-Chef Andi Schmidt den Popfilter und stellt einige seiner Lieblings-Konzertmomente vor. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Nicht aus England

Die Band IDLES kommt nicht aus England! Sänger und Texter Joe Talbot wächst in Bristol auf und gilt als wichtiger Teil der Waliser Musikszene. 2007 erscheint ihr Debütalbum „Brutalism“. Das puscht sie ordentlich nach vorne, denn mittlerweile sind sie eine der angesagtesten Post-Punk Bands der Branche.

Der Song „1049 Gotho“ ist der erste seiner Songs, der ihn zum Weinen bringt, erzählt Talbot bei The Jump. Es geht darum, dass er das erste Mal versteht, was es heißt, Depressionen zu haben. Eine gute Freundin erzählt ihm damals von ihrer Krankheit.

Haus-Band

Für Molotow-Chef Andi Schmidt sind IDLES eine der besten Live-Bands überhaupt. Er lädt sie zweimal in seinen Club ein und steckt damit das Molotow-Publikum ordentlich an.

Wer IDLES live gesehen hat, weiß wovon ich spreche. Ich habe selten eine Band mit so viel Energie auf der Bühne gesehen. Großartig! Andi Schmidt im Interview

Das Video zum Song „1049 GOTHO“ ist Andi Schmidt besonders im Gedächtnis geblieben, aber vielmehr ist es der gewaltige Sound und ihre Live-Performance, die ihn an der Band begeistert.

Spekulationen über die Backstage-Kultur von IDLES, hört ihr in dieser Takeover-Folge. Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.

