Takeover-Woche: Christin Nichols über „New Female British Post Punk“

Christin Nichols macht Songs mit Haltung. Das hat sie mit den Bands, die sie diese Woche vorstellt, gemeinsam. Die deutsch-britische Musikerin steht erst als Teil des Elektro-Rock-Duos Prada Meinhoff auf der Bühne und hat als Solo-Artist mittlerweile schon zwei Alben veröffentlicht. Dort verhandelt sie Themen wie Mansplaining, Depressionen, Feminismus und den Kampf gegen das Patriarchat. Diese Woche wird es um Bands gehen, die sie als „New Female British Post Punk“ beschreibt und die sich, ähnlich wie sie, trauen, laut zu sein. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Anti-Fun

Gen and the Degenerates ist eine fünfköpfige Band aus Liverpool. Die Gruppe um Sängerin Genevieve Glynn-Reeves veröffentlicht seit 2021 Musik, die weder inhaltlich noch musikalisch Kompromisse kennt. Ihr Sound ist punkig, rockig und tanzbar. In ihren Songs geht um den Weltuntergang, Erfolg und das Frau-sein.

Im Februar erschien ihr Debütalbum „Anti-Fun Propaganda“, das sich irgendwo zwischen Bikini Kill und Wet Leg bewegt und sie in der Welt des Garage-Punks verankert.

Queere Kraft

„Girl God Gun“ ist einer ihrer ersten Songs und Teil der „Only Alive When In Motion“ EP. Der Track ist eine klare Ansage gegen das Patriarchat und das von Männern dominierte Musikbusiness.

Popfilter Takeover-Host Christin Nichols mag, dass Gen and the Degenerates so viel Kraft ausstrahlen, wie es nur möglich ist. Außerdem schätzt sie die queere Repräsentation der Band.

Ich finde es wichtig, dass diese Bands überhaupt existieren und noch viel mehr Gehör bekommen, weil das der Querschnitt der Gesellschaft ist. Christin Nichols im Popfilter-Interview Foto: Stefanie Schmid Rincon

Mehr über Gen and the Degenerates erfahrt ihr von Christin Nichols in dieser Popfilter-Folge. Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.