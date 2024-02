Florida, New York, London

Marques Toliver wächst Anfang der 1990er in Florida auf und macht es sich zur Aufgabe, möglichst viele Instrumente zu lernen. Noch als Jugendlicher reist er nach New York, um dort Straßenmusik zu machen. Mit dabei: Xylophon, Mundharmonika und eine Geige.

Sein musikalisches Talent und seine markante Stimme bleiben nicht unentdeckt. Er zieht nach London und beeindruckt unter anderem die Band Grizzly Bear und Adele, die ihn mit den nötigen Kontakten versorgen.

Nachdem 2011 seine Debüt-EP „Butterflies Are Not Free“ erscheint, nimmt ihn James Blake mit auf Tour. Seit seinem ersten Album „Land Of CanAan“ (VÖ: 2013) lässt er allerdings nicht mehr so wirklich viel von sich hören.

Die Autoharp

Mine entdeckt Marques Toliver im Vorprogramm von James Blake in Berlin.

Er hat Geige und Autoharp gespielt und sich selbst geloopt. Ich war schockverliebt in dieses Instrument, aber auch in seine Musik. Das war der Grund, warum ich mir die Harfe gekauft habe. Mine über Marques Toliver und die Autoharp Foto: Bastian Bochinski

Eigentlich kommt das Instrument aus dem Country. June Carter, Musikerin und Ehefrau von Johnny Cash, schreibt darauf zum Beispiel den Country-Hit „Ring of Fire“.

