Studierte Musikerin

Mine oder Jasmin Stocker, wie die Musikerin mit bürgerlichem Namen heißt, nimmt bereits als Kind an Gesangswettbewerben teil. Später studiert sie Jazzgesang und belegt Kurse in Produktion und Komposition. Für eine kurze Zeit lehrt sie sogar selbst.

2016 erscheint ihr zweites Album „Das Ziel ist im Weg“. Seitdem ist sie aus der deutschen Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Vor allem auch, weil sie vor Experimenten nicht zurückschreckt. Das zeigt sich auch in der Vielzahl an Instrumenten, die sie in ihren Produktionen benutzt.

Das Guitaret

Im Song „Rot“ ist zum Beispiel das Guitaret sehr präsent. Mine entdeckt es bei ihrem Produzenten, der es ihr aber nicht verkaufen will, weil es eine ganz schöne Rarität ist.

Es wird in den 1960ern nur für drei Jahre hergestellt und heute vor allem über Ebay teuer verkauft.

Das Guitaret ist eine Mischung aus Kalimba und Rhodes Piano und es wurde ursprünglich für Leute gemacht, die keine Gitarre spielen können. Mine über das Guitaret Foto: Bastian Bochinski

Warum der Song „Rot" nur mit Guitaret entstehen konnte und wer das Instrument heute verkauft, erfahrt ihr im Popfilter.

Alle Takeover-Folgen mit Mine:

Folge 1: Mine – BAUM

Folge 2: alt-J – Breezeblocks

Folge 3: Robyn – Konichiwa Bitches

Folge 4: Mine – Rot