Takeover-Woche: UCHE YARA über Songs, die in keine Schublade passen

Pop, Rock, Indie, Hip-Hop, Jazz, whatever! Die Musik von UCHE YARA ist so vielschichtig, dass jede Genre-Bezeichnung zu kurz greift. Wohl auch deswegen ist die 21-jährige Künstlerin aus Österreich gerade eine der gefragtesten Newcomer. Diese Woche übernimmt UCHE YARA den Popfilter und stellt Songs vor, die sie inspirieren und die – wie ihr eigener Output – in keine Schublade passen. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Sampha und der 2024-Twist

Der britische Musiker Sampha macht sich anfangs vor allem als Produzent und Songwriter für andere Künstler*innen einen Namen. Er remixt The xx, arbeitet mit SBTRKT, Jessie Ware, Alicia Keys und Drake. Mit seinem Klavierspiel, dem virtuosen Gesang und einem Gespür für exzellentes Songwriting hat er aber auch einen einzigartigen eigenen künstlerischen Output.

2017 erscheint sein gefeiertes Solodebüt „Process“, vergangenes Jahr dann der Nachfolger „Lahai“, u.a. mit dem Track „Jonathan L. Seagull“, bennant nach einem Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Richard Bach aus dem Jahr 1970 (deutsch: „Die Möwe Jonathan“).

Mich hat daran fasziniert, dass Sampha, der so ein virtuoser Sänger ist und sich in der Jazz-Welt bewegt, es schafft, vor allem durch Mix und Arrangement, diesen 2024-Twist reinzudrehen. UCHE YARA Foto: Mala Kolumna

UCHE YARA über Sampha

In dieser Popfilter-Folge spricht UCHE YARA über das musikalische Können von Sampha und warum der Song „Jonathan L. Seagull“ für sie so besonders ist. Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.

Alle Takeover-Folgen mit UCHE YARA:

Folge 1: UCHE YARA über „ZUU (zoo)“

Folge 2: UCHE YARA über „Jonatahan L. Seagull“ von Sampha