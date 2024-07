Takeover-Woche: UCHE YARA über Songs, die in keine Schublade passen

Pop, Rock, Indie, Hip-Hop, Jazz, whatever! Die Musik von UCHE YARA ist so vielschichtig, dass jede Genre-Bezeichnung zu kurz greift. Wohl auch deswegen ist die 21-jährige Künstlerin aus Österreich gerade eine der gefragtesten Newcomer. Diese Woche übernimmt UCHE YARA den Popfilter und stellt Songs vor, die sie inspirieren und die – wie ihr eigener Output – in keine Schublade passen. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Begabtes Multitalent

UCHE YARA ist Sängerin, Songschreiberin, Produzentin, Multiinstrumentalistin. Kurzum: Uche Yara kann so ziemlich alles. Und das mit gerade mal 21 Jahren. Aufgewachsen in Oberösterreich lebt sie mittlerweile in Berlin und ist gerade eine der spannendsten und gefragtesten Newcomerinnen des Landes.

Ihre Songs sind genreübergreifende Klangwelten, die vor Ideen nur so sprudeln, meist mit einem Energielevel voll auf Anschlag. Jeder Versuch, diese Musik irgendwie zu kategorisieren, greift zu kurz und auch sie selbst ist kein großer Fan von Genre-Begriffen.

Alle stellen sich was ganz Konkretes unter Genre vor. Aber ganz oft gibt es sehr viele Schattierungen. Genre ist ganz oft auch eine beschneidende Art, Musik zu interpretieren. Wenn man über Musik in Genres spricht, kann es auch sein, dass ganz viel darin verloren geht. UCHE YARA Foto: Mala Kolumna

UCHE YARA übernimmt den Popfilter

Diese Woche übernimmt Uche Yara den Popfilter. Und weil ihre Musik so genreübergreifend ist, empfiehlt sie ab heute jeden Tag Songs, die in keine Schublade passen. Los geht’s wie immer in den Takeover-Wochen mit einem eigenen Song. „ZUU (zoo)“ ist der erste Song ihrer aktuellen EP „Golden Days“. In dem schlüpft sie in die Rolle einer Zoowärterin. Also: Cargo Pants an und rein ins Gehege. Viel Spaß in dieser Takeover-Woche mit UCHE YARA im Popfilter! Unseren täglichen Musikpodcast findet ihr hier.

Alle Takeover-Folgen mit UCHE YARA:

Folge 1: UCHE YARA über „ZUU (zoo)“