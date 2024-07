Takeover-Woche: UCHE YARA über Songs, die in keine Schublade passen

Pop, Rock, Indie, Hip-Hop, Jazz, whatever! Die Musik von UCHE YARA ist so vielschichtig, dass jede Genre-Bezeichnung zu kurz greift. Wohl auch deswegen ist die 21-jährige Künstlerin aus Österreich gerade eine der gefragtesten Newcomer. Diese Woche übernimmt UCHE YARA den Popfilter und stellt Songs vor, die sie inspirieren und die – wie ihr eigener Output – in keine Schublade passen. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Born and Bred in Vienna

KÄSSY heißt eigentlich Katrin Paucz, kommt aus Wien und macht das erste Mal als Sängerin und Gitarristin von Sharktank auf sich aufmerksam, wo sie Pop und Hip-Hop so gut mischt, dass der Sound der Band sofort kleben bleibt.

Auch Bilderbuch finden die junge Musikerin super und nehmen sie mit auf Tour. So lernt auch UCHE YARA sie kennen.

UCHE YARA über KÄSSY

Vor kurzem erscheinen ihre ersten beiden Solo-Songs. Darin bringt sie das Genre Pop auf brachiale Weise an seine Grenzen und zeigt wie vielfältig Musik sein kann. „Skirt On Pants“ ist der erste Vorgeschmack auf die Welt von KÄSSY.

Wie sich Pop in ihrer Musik wiederfindet, finde ich sehr tasty. Pop hat oft diese Cheesiness, die mir nicht gefällt, aber sie schafft es diese Richtung einzuschlagen, aber trotzdem das extrem spannend zu behandeln. UCHE YARA Foto: Mala Kolumna

UCHE YARA und KÄSSY kennen sich gut und sie vereint ihre Leidenschaft für experimentelle Sounds. Was alles in „Skirt On Pants“ steckt, entblättert UCHE in dieser Takeover-Folge vom Popfilter.

