Takeover-Woche: UCHE YARA über Songs, die in keine Schublade passen

Pop, Rock, Indie, Hip-Hop, Jazz, whatever! Die Musik von UCHE YARA ist so vielschichtig, dass jede Genre-Bezeichnung zu kurz greift. Wohl auch deswegen ist die 21-jährige Künstlerin aus Österreich gerade eine der gefragtesten Newcomer. Diese Woche übernimmt UCHE YARA den Popfilter und stellt Songs vor, die sie inspirieren und die – wie ihr eigener Output – in keine Schublade passen. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Die Aushilfs-Gitarristin

Bilderbuch bedarf wenig Vorstellung. Die österreichische Band hat sich im Laufe der letzten zehn Jahre einen soliden Slot in den Herzen deutschsprachiger Indie- und Popfans erspielt. 2022 supporten sie sogar die Rolling Stones bei ihrer großen Stadiontour in Österreich.

Mit dabei: UCHE YARA. Die Musikerin springt damals spontan als Gitarristin ein und schnuppert so schon Bühnenluft, bevor sie selbst überhaupt einen Song veröffentlicht hat. Allerdings hat sie während der Show nur Augen für ihre Lieblingsband Bilderbuch.

Für mich war das aller größte, dass ich mit meiner Lieblingsband spielen konnte. Das war tatsächlich so viel mehr wert als vor den Rolling Stones zu spielen. UCHE YARA Foto: Mala Kolumna

UCHE YARA über Bilderbuch

Mit sechszehn ist sie ein riesiger Fan der Band und liebt das Album „Magic Life“. Der Song „Babylon“ ist für sie der geheime Star der Platte.

Das Album ist für mich der Grund, warum ich so gerne Musik höre. Weil ich diese gewisse Art der Verwirrung zulassen kann, die ich nur beim Musikhören erfahre. Bilderbuch haben mir gezeigt, dass man sich alles trauen kann. UCHE YARA

Warum UCHE YARA Bilderbuch so sehr mag, was das Album für sie besonders macht und welche Emotionen sie während des Auftritts mit der Band durchmacht, erzählt sie in dieser Takeover-Folge vom Popfilter.

Alle Takeover-Folgen mit UCHE YARA:

Folge 1: UCHE YARA über „ZUU (zoo)“

Folge 2: UCHE YARA über „Jonatahan L. Seagull“ von Sampha

Folge 3: UCHE YARA über „Babylon“ von Bilderbuch