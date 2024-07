Takeover-Woche: UCHE YARA über Songs, die in keine Schublade passen

Pop, Rock, Indie, Hip-Hop, Jazz, whatever! Die Musik von UCHE YARA ist so vielschichtig, dass jede Genre-Bezeichnung zu kurz greift. Wohl auch deswegen ist die 21-jährige Künstlerin aus Österreich gerade eine der gefragtesten Newcomer. Diese Woche übernimmt UCHE YARA den Popfilter und stellt Songs vor, die sie inspirieren und die – wie ihr eigener Output – in keine Schublade passen. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Little Simz – ein Kind, ein Traum

Little Simz wird Hip Hop quasi in die Wiege gelegt. Mit fünf Jahren entdeckt sie Rap für sich, tanzt zu Missy Elliot und findet ihre Vorbilder. Mit neun Jahren fängt sie an vor ihren Freunden zu freestylen und schließt sich mit anderen Rap-begeisterten Kindern zusammen.

2010 veröffentlicht sie ihr erstes Mixtape und dann geht alles sehr schnell: 2015 kommt das erste Album. Später geht sie unter anderem mit den Gorillaz auf Tour. Spätestens als Little Simz Song „Venom“ 2019 viral geht, ist sie in aller Munde.

UCHE YARA über Little Simz

UCHE YARA hört Little Simz schon sehr lange. Die EP „Drop 6“ bezeichnet Uche Yara sogar als ihre „Lieblings-EP of all time“

Ich finde es unfassbar schön, ihre musikalische Reise mitzubegleiten. Little Simz ist der Gegenpol zu den ganzen Ami-Rappern. UCHE YARA Foto: Mala Kolumna

In dieser Takeover-Folge des Popfilters spricht UCHE YARA über die musikalischen Elemente in den Songs von Little Simz und erklärt, was sie zu einer ganz besonderen Musikerin macht. Außerdem stellt sie den Song „Introvert“ vom Album „Sometimes I Might Be Introvert“ vor.

