Tangerine Dream 1974

Foto: Eastgate Music

Popfilter | Tangerine Dream – Das Mädchen auf der Treppe

Kirche vs. Avantgarde

Heute schockieren Synthesizer-Sounds in der Popmusik niemanden mehr. Ganz im Gegenteil: Der Synthesizer ist zu einem der wichtigsten Instrumente in der Musik geworden. Als die frühe elektronische Formation Tangerine Dream allerdings 1974 in der Kathedrale in Reims auftritt, ist das Konzertpublikum völlig aus dem Häuschen. Papst IV nicht so sehr.