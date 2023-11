Die DNA-Analyse der Beatles

1984 wird die DNA-Analyse erfunden. Für die Jagd nach Kriminellen ist das ein wegweisender Durchbruch. Denn auf einmal können alte Fälle neu aufgerollt und Täter*innen dingfest gemacht werden. Ein bisschen ähnlich ist es mit dem Song „Now And Then“ von den Beatles. Die Idee dazu gibt es schon seit Jahrzehnten. Um ihn veröffentlichen zu können, brauchte es aber technologische Entwicklungen.

Ursprünglich in den 70ern von John Lennon als Demo aufgenommen, versuchen Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison schon in 90ern den Song auf ihren „Anthology“-Alben zu veröffentlichen. Weil man Lennons Stimme und das Piano aber nicht separieren kann, wird das Demo verworfen. Heute ist die Technik aber soweit: Für die Beatles-Doku „Get Back“ hat Regissuer Peter Jackson Methoden entwickelt um auf alten Aufnahmen Instrumente einzeln freizulegen. Die Methode ermöglicht es, John Lennons Vocals auf „Now And Then“ vom Piano zu isolieren.

Die FabFour noch einmal vereint

Auf die Errungenschaften Dank Peter Jackson bauen Paul McCartney und Ringo Starr nun auf. Und auch George Harrison, der 2001 verstarb, ist trotzdem am Song beteiligt. Denn als die drei in den 90ern schon an dem Song arbeiten, spielt Harrsion bereits seine Gitarrenstimme ein. Und so ist „Now And Then“ tatsächlich ein neuer Song aller FabFour. Und wahrscheinlich auch ihr allerletzter.

Im Popfilter könnt ihr den Song hören und noch mehr über seine Entstehungsgeschichte erfahren.