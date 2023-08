Shock and awe durchgespielt

In den vergangenen Jahren haben populäre Künstler*innen immer wieder auf einen Kniff zurückgegriffen: aus dem Nichts und ganz plötzlich neue Musik veröffentlichen. Radiohead haben das 2007 mit „In Rainbows“ vorgemacht und Acts wie Beyoncé, Drake oder James Blake haben die Promotion-Technik perfektioniert. Ähnlich überraschend haben auch Danger Mouse und Jemini the Gifted One ihren Song „Brooklyn Basquiat“ veröffentlicht. Dass es sich dabei aber um einen 20 Jahre alten Track samt Album („Born Alive“) handelt, setzt dem Ganzen die Krone auf. Denn ihr Album „Ghetto Pop Life“ war 2003 ein Szene-Hit, der die beiden Musiker motivierte, direkt das nächste Album zu schreiben. Nur veröffentlicht haben sie es nie.

Danger Mouse und Jemini haben wieder Zeit

Für Danger Mouse geht es nach seinem ersten Solo-Projekt „The Grey Album“ steil bergauf. Er arbeitet mit den Gorillaz, MF Doom oder Celo Green als Gnarls Barkley. Jetzt erst, zum 20ten Jubiläum des gemeinsamen Debüts mit Jemini the Gifted One, scheint die Zeit für das lange vergessene zweite Album dagewesen zu sein: Am 25. August erscheint „Born Alive“.

